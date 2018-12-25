2018-12-25T11:03:12+03:00
Происшествия

Пенсионер по телефону «заминировал» новогодние елки в Петербурге

Из-за анонимного звонка пришлось проверить все 129 праздничных конструкций, в том числе на Дворцовой площади [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге "заминировали" елку на Дворцовой.В Петербурге "заминировали" елку на Дворцовой.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Странную картину вечером в понедельник могли наблюдать жители Петербурга и туристы, оказавшиеся на Дворцовой площади. Вокруг главной елки города кружила полицейская машина, из которой людей просили отойти на безопасное расстояние.

- 24 декабря в 17:40 в полицию Петербурга позвонил неизвестный, сказал, что через полчаса прогремит взрыв на «площадке с новогодней елкой» и бросил трубку, - пишут «Невские новости».

Учитывая предновогоднее убранство на улицах, полицейским пришлось привлечь большие силы, чтобы проверить все 129 елок, установленных на площадях Северной столицы. Ничего, в итоге найдено не было, и никакой бомбы не взорвалось, однако ответственности с шутника это не снимает.

В Петербурге полиция проверяла новогодние елки.Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Позднее стало известно, что набирал «02» не юный озорник, а 72-летний пенсионер. Его вычислили по номеру телефона. Чего хотел добиться пожилой мужчина своим звонком, он так пояснить и не смог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за празднования Нового года в центре Петербурга перекроют дороги
Беглов высказался за проведение парада на Дворцовой 27 января
Hyundai построит в Петербурге моторный завод
В Мурино насмерть разбилась женщина, выпавшая с 10 этажа
На проверку закрылась станция метро «Гражданский проспект»
На Васильевском острове каршеринг пробил забор и влетел на территорию школы
На сына Игоря Талькова завели уголовное дело
У Петербургского международного экономического форума сменился глава оргкомитета
Перед Казанским собором появился рождественский вертеп
Петербурженка, выбросившая мать из окна коммуналки, заплатит за ее лечение
За убийство отца сына отправили в петербургскую колонию на шесть лет
В Петербурге третью неделю ищут пропавших подростков
За неубранный снег с крыш домов в Петербурге будут штрафовать по-крупному
Ансамбль усадьбы Беллей в Петергофе признан памятником регионального значения
В Петербурге освободили заложника
Погода в Петербурге резко ухудшится с 24 декабря
Стена рухнула на дорогу на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге