Пенсионер по телефону «заминировал» новогодние елки в Петербурге
Странную картину вечером в понедельник могли наблюдать жители Петербурга и туристы, оказавшиеся на Дворцовой площади. Вокруг главной елки города кружила полицейская машина, из которой людей просили отойти на безопасное расстояние.
- 24 декабря в 17:40 в полицию Петербурга позвонил неизвестный, сказал, что через полчаса прогремит взрыв на «площадке с новогодней елкой» и бросил трубку, - пишут «Невские новости».
Учитывая предновогоднее убранство на улицах, полицейским пришлось привлечь большие силы, чтобы проверить все 129 елок, установленных на площадях Северной столицы. Ничего, в итоге найдено не было, и никакой бомбы не взорвалось, однако ответственности с шутника это не снимает.
В Петербурге полиция проверяла новогодние елки.Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Позднее стало известно, что набирал «02» не юный озорник, а 72-летний пенсионер. Его вычислили по номеру телефона. Чего хотел добиться пожилой мужчина своим звонком, он так пояснить и не смог.