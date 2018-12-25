Пенсионер по телефону «заминировал» новогодние елки в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-25T11:03:12+03:00

Из-за анонимного звонка пришлось проверить все 129 праздничных конструкций, в том числе на Дворцовой площади [видео]

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Странную картину вечером в понедельник могли наблюдать жители Петербурга и туристы, оказавшиеся на Дворцовой площади. Вокруг главной елки города кружила полицейская машина, из которой людей просили отойти на безопасное расстояние.

- 24 декабря в 17:40 в полицию Петербурга позвонил неизвестный, сказал, что через полчаса прогремит взрыв на «площадке с новогодней елкой» и бросил трубку, - пишут «Невские новости».

Учитывая предновогоднее убранство на улицах, полицейским пришлось привлечь большие силы, чтобы проверить все 129 елок, установленных на площадях Северной столицы. Ничего, в итоге найдено не было, и никакой бомбы не взорвалось, однако ответственности с шутника это не снимает.

В Петербурге полиция проверяла новогодние елки.Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Позднее стало известно, что набирал «02» не юный озорник, а 72-летний пенсионер. Его вычислили по номеру телефона. Чего хотел добиться пожилой мужчина своим звонком, он так пояснить и не смог.