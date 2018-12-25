На проверку закрылась станция метро «Гражданский проспект»

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-25T11:24:39+03:00

Утром во вторник в подземке кто-то опять забыл свои вещи

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Очередной «рассеянный с улицы Бассейной» создал неудобства для пассажиров петербургского метро. Утром во вторник из-за бесхозной сумки на вход и выход была закрыта станция «Гражданский проспект».

- В 10:53 в связи с обнаружением подозрительного предмета транспортное обслуживание пассажиров не производится, - сообщает пресс-служба подземки в своем телеграмм-канале.

Учитывая, что соседняя с «Гражданским проспектом» «Академическая» закрыта на длительный ремонт, то вариантов у жителей Петербурга остается немного. Ближайшим и единственным метро, которым советует пользоваться «Организатор перевозок», остается «проспект просвещения».

До него придется ехать 13 остановок на 100-м трамвае или автобусе номер 121. Время в пути составит около 20 минут, если без пробок.

В метрополитене еще раз призывают горожан следить за своими вещами и не оставлять их где попало.