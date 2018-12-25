В Мурино насмерть разбилась женщина, выпавшая с 10 этажа

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-25T11:50:07+03:00

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Полиция Всеволожского района Ленинградской области разбирается в причинах гибели молодой женщины, тело которой было найдено утром в понедельник под окнами многоэтажного дома в Мурино.

- Погибшую обнаружили соседи около 7:00 у второй парадной дома 8 по Графской улице, - пишет «Оперативное прикрытие».

Приехавшие на место трагедии сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина выпала с общего балкона лестничной клетки 10 этажа. Учитывая большую высоту, шансов выжить у нее практически не было.

На вид погибшей около 30 лет, она была одета в черную куртку, спортивные брюки и розово-золотистые кроссовки. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность женщины, а также все обстоятельства трагедии. Тело передано в морг, где судмедэксперты более точно установят причину смерти.