2018-12-25T12:18:33+03:00
Экономика

Hyundai построит в Петербурге моторный завод

Кроме этого корейская автокомпания создаст в городе на Неве и свой исследовательский центр
Петр КИБЕР
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"Хендэ" построит в Петербурге завод по производству двигателей и коробок передач."Хендэ" построит в Петербурге завод по производству двигателей и коробок передач.Фото: Олег ЗОЛОТО
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То, о чем так давно говорили, наконец, свершилось. Корейская компания Hyundai подписала соглашение с властями Петербурга о строительстве в Северной столице завода по производству двигателей и коробок передач.

- Специальный инвестиционный контракт о дальнейшей локализации автомобильного производства подписали Александр Беглов и генеральный директор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ёнтэк, - сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно подписанному документу, до 2027 года на территории завода, расположенного в Курортном районе Северной столицы, появится не только полноценный моторный и трансмиссионные цеха, но и отдельный опытно-исследовательский корпус.

Здесь будут работать отечественные инженеры, занимающиеся адаптацией автомобилей для российских условий. Сейчас эту работу делают в Корее. Производство двигателей и коробок передач, которые пока привозят из заграницы, позволит поднять степень локализации, которая сейчас составляет 47 процентов.

На реализацию всего проекта «Хендэ Мотор» выделяет 16,6 миллиардов рублей.

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