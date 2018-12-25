Беглов высказался за проведение парада на Дворцовой 27 января

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-25T13:01:59+03:00

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Уже совсем скоро – 27 января 2019 года в городе не Неве будет отмечаться знаменательное для всех настоящих ленинградцев событие – 75-летняя годовщина снятия блокады. Правда, многие спорят, нужны ли в этот день массовые мероприятия, однако решение о проведении военного парада уже принято и его поддержал сам Александр Беглов.

- Дискуссия была, ветераны и блокадники поддержали проведение парада, а правительство Петербурга поставило точку в этом вопросе, - заявил на заседании правительства города врио губернатора.

В то же время проведение военизированного мероприятия на Дворцовой площади изменит традицию возложения цветов на Пискаревском кладбище. Из-за парада 27 января, траурная церемония будет проведения на день раньше -26-го числа.

А чуть ранее в Смольном глава города вручил первый памятный знак в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Его получил 77-летний ветеран флота, капитан первого ранга и историк Исай Кузинец.