2018-12-25T13:43:37+03:00
Общество

Из-за празднования Нового года в центре Петербурга перекроют дороги

Невский проспект станет пешеходным, изменится и схема движения транспорта
Петр КИБЕР
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Из-за празднования Нового года в центре Петербурга ограничат движение.Из-за празднования Нового года в центре Петербурга ограничат движение.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже совсем скоро петербуржцы смогут прогуляться по Невскому проспекту, на котором совсем не будет автомобилей. Главную магистраль Северной столицы сделают пешеходной. Но только в ночь с 31 декабря на 1 января. Ради новогодних мероприятий перекроют движение и по другим улицам города.

- с 20:00 31 декабря 2018 года до 5:00 1 января 2019 года закрывается проезд транспорта по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда и по Дворцовому проезду, -сообщает пресс-служба петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, с 8:00 27 декабря 2018 года до 23:00 3 января 2019 года перекроют движение по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8. А также с 2:00 до 5:00 01 января 2019 года по Дворцовому мосту; Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста.

Автомобилистов призываю быть внимательнее и следить за информацией. А еще лучше оставить машину дома и наслаждаться прогулкам по новогоднему Петербургу.

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