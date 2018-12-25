2018-12-25T14:23:03+03:00
Общество

Беглов: Петербуржцам нужны нормальные рабочие места

На совещании в Смольном глава города поднял вопрос развития промышленности и инноваций в Северной столице
Петр КИБЕР
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Беглов озаботился проблемой рабочих мест для петербуржцев.Беглов озаботился проблемой рабочих мест для петербуржцев.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург превращается в спальный город-музей. Такую мысль выразил Александр Беглов на совещании по вопросам улучшения качества жизни горожан и развития экономики Северной столицы, которое сегодня,25 декабря, прошло в Смольном. Врио губернатора озабочен тем, что территории предприятий все чаще и чаще отдаются под жилую застройку.

- Нужно проанализировать наличие земель для промышленного производства, посчитать баланс трудовых ресурсов и необходимые рабочие места. У петербуржцев должна быть возможность трудиться не только в сфере обслуживания, - приводит слова главы города его пресс-служба.

Беглов считает, что если бывшие совхозные земли застроить домами, как сейчас происходит в Парголово, на Парнасе и т.д., а на месте заводов возвести жилые комплексы, то Петербург превратится из промышленного гиганта в непонятно что.

Сейчас основная задача не только развивать производство, но и высокие технологии, тогда Северная столица в будущем сможет зарабатывать на инновационных продуктах, а не только на туристах.

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