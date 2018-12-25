В Петербурге появится новый закон по обращению с животными

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-25T15:01:34+03:00

Где гулять собакам - будут определять муниципалы, а не городские власти. Фото: Александр ГЛУЗ

Определять место выгула собак теперь будут не городские, а муниципальные власти

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Депутаты петербургского парламента взялись за решение одной из самых насущных проблем города – вопроса о том, где можно или нельзя выгуливать собак. Новую редакцию закона о животных на рассмотрение ЗакСа намерены внести Денис Четырбок и Роман Коваль.

- Мы уверены, что определением мест для выгула животных должны заниматься муниципальные власти, потому что они, как никто другой, знают проблемы жителей и свою территорию, - заявляют авторы документа.

По мысли народных избранников, в ведении городских властей останется создание и работа приютов, определение порядка обращения с безнадзорными животными и поиск новых хозяев для них через интернет.

А вот на местном уровне смогут выбирать места для создания площадок для выгула собак, что ранее было невозможно. При этом сами жители обращаются именно к муниципалам, как к ближайшим представителям власти.