В Петербурге появится новый закон по обращению с животными
Депутаты петербургского парламента взялись за решение одной из самых насущных проблем города – вопроса о том, где можно или нельзя выгуливать собак. Новую редакцию закона о животных на рассмотрение ЗакСа намерены внести Денис Четырбок и Роман Коваль.
- Мы уверены, что определением мест для выгула животных должны заниматься муниципальные власти, потому что они, как никто другой, знают проблемы жителей и свою территорию, - заявляют авторы документа.
По мысли народных избранников, в ведении городских властей останется создание и работа приютов, определение порядка обращения с безнадзорными животными и поиск новых хозяев для них через интернет.
А вот на местном уровне смогут выбирать места для создания площадок для выгула собак, что ранее было невозможно. При этом сами жители обращаются именно к муниципалам, как к ближайшим представителям власти.