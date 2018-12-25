2018-12-25T18:16:12+03:00
Спасатель

В Петропавловской крепости состоялся смотр спецтехники

В мероприятии принял участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов [видео]
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге 25 декабря прошел смотр сил и средств спасательных служб.В Петербурге 25 декабря прошел смотр сил и средств спасательных служб.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости днем 25 декабря прошел смотр сил и средств спасательных службЮ, обеспечивающих безопасность на водных объектах города зимой. Готовность спасательных служб к работе проверили глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

В Петербурге прошел смотр сил и средств спасательных служб.

- Город выделил соответствующие средства, чтобы закупить эту технику, она, кстати, нашего, отечественного производства, - отметил Александр Беглов. - И мы будем делать все необходимое, чтобы усилить финансирование вашей службы. Спасибо, что вы есть и обеспечиваете безопасность жителей нашего города в самых непростых условиях независимо от времени года. Чем тоньше лед, тем больше людей хотят его попробовать на прочность. Вашими силами мы сделаем так, чтобы безопасность петербуржцев была на самом высоком уровне.

На смотре были продемонстрированы образцы специальной техники, в том числе инновационный аэровездеход «Нерпа», который уже в начале 2019 года заступит на дежурство в составе поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, мобильная система громкого вещания, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа.

Отметим, за минувший зимне-весенний сезон в Петербурге удалось спасти на льду водоемов 330 пострадавших.

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