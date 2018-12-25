2018-12-25T18:30:41+03:00
Общество

Беглов пообещал, что в 2019 году 85 процентов обманутых дольщиков получат квартиры

И назвал эту проблему важной для Петербурга
Степан СТЕПАНОВ
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Беглов встретился с обманутой дольщицей. Фото: администрация губернатора Петербурга.Беглов встретился с обманутой дольщицей. Фото: администрация губернатора Петербурга.
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Врио губернатора Александр Беглов во время заседания правительства вернулся к наболевшей теме - обманутым дольщикам. Напомним, все началось после того, как во время пресс-конференции Владимира Путина активистка Алла Андреева рассказала президенту о своей проблеме. Сразу после этого заявления Беглов пригласил Андрееву на встречу, а сегодня заявил, что она "сложная женщина, но он понимает ее, так как она потеряла мужа".

- Проблема обманутых дольщиков крайне важна для Петербурга, - цитируют слова Беглова Невские новости. - Сейчас идут процедуры банкротства многих строительных компаний, не выполнивших обязательства.

Итогом заседания стало подписание двустороннее обязательство между правительством Петербурга, строителями, инвесторами, которое гарантирует, что в 2019 году 85% дольщиков получат свои квартиры, оставшиеся 15% - не позднее 2020 года.

- Нужно время, чтобы завершились процедуры банкротства строительных компаний, задержавших сдачу жилых домов, - пояснил Беглов. - Люди попали в горе, и мы будем искать пути решения этого вопроса. Поручения президента не обсуждаются, они выполняются.

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