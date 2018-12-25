В новогоднюю ночь разводить пассажиров по домам в Петербурге будут трамваи и троллейбусы
В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года в Санкт-Петербурге будет работать не только метро, но и трамваи и троллейбусы. Как сообщили в правительстве Северной столицы с 00:00 31 декабря 2018 года до 6:00 1 января 2019 года на линии выйдут 7 маршрутов трамваев и 4 маршрута троллейбусов. Интервал движения составит 30 минут.
Маршруты трамваев в Петербурге в ночь на 1 января 2019 года:
№16: «Карбюраторный завод - пл. Стачек»;
№27: «Станция метро «Рыбацкое» - река Оккервиль»;
№29: «Мясокомбинат - Трамвайный парк №1»;
№43: «Станция метро «Купчино» - Московские ворота»;
№55: «Придорожная аллея - ул. Шаврова»;
№60: «Завод «Северная Верфь» - ул. Пограничника Гарькавого»;
№100: «Придорожная аллея - станция Ручьи».
Маршруты троллейбусов в Петербурге в ночь на 1 января 2019 года:
№2: «Ул. Шаврова - Глухарская ул.»;
№14: «Река Оккервиль - пл. Александра Невского»;
№31: «Северный пр. - пр. Добролюбова»;
№37: «Ул. Пионерстроя - станция метро “Проспект Ветеранов”».
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