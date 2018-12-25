В новогоднюю ночь разводить пассажиров по домам в Петербурге будут трамваи и троллейбусы

СЕГОДНЯ 18:36 2018-12-25T18:37:10+03:00

Трамваи и троллейбусы будут курсировать в новогоднюю ночь в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года в Санкт-Петербурге будет работать не только метро, но и трамваи и троллейбусы. Как сообщили в правительстве Северной столицы с 00:00 31 декабря 2018 года до 6:00 1 января 2019 года на линии выйдут 7 маршрутов трамваев и 4 маршрута троллейбусов. Интервал движения составит 30 минут.

Маршруты трамваев в Петербурге в ночь на 1 января 2019 года:

№16: «Карбюраторный завод - пл. Стачек»;

№27: «Станция метро «Рыбацкое» - река Оккервиль»;

№29: «Мясокомбинат - Трамвайный парк №1»;

№43: «Станция метро «Купчино» - Московские ворота»;

№55: «Придорожная аллея - ул. Шаврова»;

№60: «Завод «Северная Верфь» - ул. Пограничника Гарькавого»;

№100: «Придорожная аллея - станция Ручьи».

Маршруты троллейбусов в Петербурге в ночь на 1 января 2019 года:

№2: «Ул. Шаврова - Глухарская ул.»;

№14: «Река Оккервиль - пл. Александра Невского»;

№31: «Северный пр. - пр. Добролюбова»;

№37: «Ул. Пионерстроя - станция метро “Проспект Ветеранов”».

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