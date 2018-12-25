Ирину Бабюк сняли с поста председателя комитета по инвестициям Петербурга

СЕГОДНЯ 18:50 2018-12-25T18:50:57+03:00

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То, о чем последние несколько дней шептались в кулуарах, все же произошло. Сегодня, 25 декабря, Ирина Бабюк освобождена от должности председателя комитета по инвестициям Петербурга. Новость об этом подтвердил на своей страничке в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Вместо 37-летней Ирины Анатольевны комитет временно возглавил заместитель председателя Евгений Васильев.

Напомним, Ирина Бабюк занимала с 2012 года. До этого выпускница Санкт-Петербургского торгово-экономического института, в течение года была замом председателя, а еще раньше - с 2009 по 2011 год - трудилась в ОАО «Санкт-Петербургское агентство прямых инвестиций» в должности генерального директора.