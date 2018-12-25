Десять ледяных горок будут работать в Санкт-Петербурге зимой 2019 года

СЕГОДНЯ 20:27 2018-12-25T20:27:54+03:00

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Долгожданные ледяные горки начали открываться в Санкт-Петербурге. Десять из них - деревянных - появились в различных скверах и парках Северной столицы. Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, катальные горки установили по следующим адресам: Овсянниковский сад, сквере на пересечении Старопетергофского шоссе и набережной Обводного канала, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и в сквере на улице Вязовой.

По информации Мойка78, в настоящее время также завершается монтаж деревянной горки в Кировском районе на улице Счастливой, в Выборгском и Приморском районах в Удельном парке и в Московском районе у дома №63 на проспекте Космонавтов.