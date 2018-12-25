В Санкт-Петербурге задержали женщину, развращавшую школьницу в Интернете
Пострадавшей девочке 15 лет
Решается вопрос об аресте подозреваемой в педофилии. Фото: ГСУ СК России по Петербургу
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О том, что мужчины-педофилы завлекают школьниц в соцсетях и развращают их, следователи рассказывали уже не раз. Заведено не одно уголовное дело. Но на этот раз по подозрению по статье "развратные действия" задержали 34-летнюю петербурженку.
Женщина, по версии следствия, с августа этого года и по декабрь совершала развратные действия в сети Интернет в отношении 15-летней девятиклассницы.
Задержали подозреваемую даму по месту жительства. Теперь решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения. Детали преступления в интересах следствия не разглашаются. Расследование уголовного дела продолжается.