2018-12-25T22:47:23+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали женщину, развращавшую школьницу в Интернете

Пострадавшей девочке 15 лет
Елена МОЛОДКИНА
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Решается вопрос об аресте подозреваемой в педофилии. Фото: ГСУ СК России по ПетербургуРешается вопрос об аресте подозреваемой в педофилии. Фото: ГСУ СК России по Петербургу
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О том, что мужчины-педофилы завлекают школьниц в соцсетях и развращают их, следователи рассказывали уже не раз. Заведено не одно уголовное дело. Но на этот раз по подозрению по статье "развратные действия" задержали 34-летнюю петербурженку.

Женщина, по версии следствия, с августа этого года и по декабрь совершала развратные действия в сети Интернет в отношении 15-летней девятиклассницы.

Задержали подозреваемую даму по месту жительства. Теперь решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения. Детали преступления в интересах следствия не разглашаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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