Елизавета Боярская в снегопад гуляет по Дворцовой площади с новорожденным сыном

25 Дек. 23:03 2018-12-25T23:03:06+03:00

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Несмотря на снегопад, который обрушился на Санкт-Петербург во вторник 25 декабря вечером, Елизавета Боярская отправилась на прогулку по родному городу. Разумеется, не одна.

В своем "Инстаграме" Боярская выложила видео с Дворцовой площади и подписала ролик: "Это Питер, детка!".

lizavetabo Это Питер, детка! #Цой #мыждемперемен #лучшийгородназемле #питер #впитережить #семья #прогулка #скороновыйгод #моимужчины

На кадрах - и арка Главного штаба, и Александрийский столп, и Эрмитаж, и красавица-елка, главная в Петербурге. Попали в кадр музыканты, поющие песни группы "Кино" и Виктора Цоя.

Показала Елизавета и мужчину с детской коляской, который шел неподалеку. И хотя он не обернулся в объектив, похоже, что это был муж Боярской Максим Матвеев, а в коляске - их новорожденный сын Григорий. Хэштег #семья, которым актриса снабдила видео, только подтверждает эти догадки. Ну и сама счастливая мама тоже попала в кадр.

Напомним, второго сына Елизавета родила ночью 5 декабря, а 25 января она уже выйдет на сцену малого зала петербургской филармонии, чтобы сыграть Марину Цветаеву в спектакле "1926".