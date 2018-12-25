Количество ДТП в Петербурге из-за снегопада увеличилось в два раза
Снегопад, который обрушился на Санкт-Петербург, осложнил дорожную ситуацию в городе. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД, сегодня вечером число заявок о ДТП возрасло в два раза.
- Обращаемся ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, учитывать неблагоприятные погодные условия при выборе скорости движения и совершении маневров, - говорится в сообщении ГИБДД.
Особое внимание хранители дорожного правопорядка обращают на пешеходов и просят их переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в своей безопасности.
К слову, временно исмолняющий обязанности губернатора Александр Беглов во вторник вечером проинспектировал качество уборки снега в центральных районах Петербурга и выразил неудовлетворенность работами служб, а также дал поручение вице-губернатору Николаю Бондаренко увеличить количество уборочной техники - с 657 машин до 950.