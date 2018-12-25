2018-12-25T23:16:46+03:00
Общество

Количество ДТП в Петербурге из-за снегопада увеличилось в два раза

Сотрудники ГИБДД просят быть внимательнее и водителей, и пешеходов
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
В снегопад надо быть особенно внимательными и осторожнымиВ снегопад надо быть особенно внимательными и осторожнымиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Снегопад, который обрушился на Санкт-Петербург, осложнил дорожную ситуацию в городе. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД, сегодня вечером число заявок о ДТП возрасло в два раза.

- Обращаемся ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, учитывать неблагоприятные погодные условия при выборе скорости движения и совершении маневров, - говорится в сообщении ГИБДД.

Особое внимание хранители дорожного правопорядка обращают на пешеходов и просят их переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в своей безопасности.

К слову, временно исмолняющий обязанности губернатора Александр Беглов во вторник вечером проинспектировал качество уборки снега в центральных районах Петербурга и выразил неудовлетворенность работами служб, а также дал поручение вице-губернатору Николаю Бондаренко увеличить количество уборочной техники - с 657 машин до 950.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура накажет "Петербургские аптеки", где льготнику три месяца не давали таблетки
Елизавета Боярская в снегопад гуляет по Дворцовой площади с новорожденным сыном
В Санкт-Петербурге задержали женщину, развращавшую школьницу в Интернете
Эдиту Пьеху наградили в Петербурге орденом "За заслуги перед Отечеством"
Санкт-Петербург накрыл сильнейший снегопад: На Московском шоссе пробка 2,5 км
Десять ледяных горок будут работать в Санкт-Петербурге зимой 2019 года
Ирину Бабюк сняли с поста председателя комитета по инвестициям Петербурга
В новогоднюю ночь разводить пассажиров по домам в Петербурге будут трамваи и троллейбусы
Беглов пообещал, что в 2019 году 85 процентов обманутых дольщиков получат квартиры
В Петропавловской крепости состоялся смотр спецтехники
Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН
Ольга Бузова может выступить от России на «Евровидении 2019»