Количество ДТП в Петербурге из-за снегопада увеличилось в два раза

25 Дек. 23:16 2018-12-25T23:16:46+03:00

В снегопад надо быть особенно внимательными и осторожными Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники ГИБДД просят быть внимательнее и водителей, и пешеходов

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Снегопад, который обрушился на Санкт-Петербург, осложнил дорожную ситуацию в городе. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД, сегодня вечером число заявок о ДТП возрасло в два раза.

- Обращаемся ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, учитывать неблагоприятные погодные условия при выборе скорости движения и совершении маневров, - говорится в сообщении ГИБДД.

Особое внимание хранители дорожного правопорядка обращают на пешеходов и просят их переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в своей безопасности.

К слову, временно исмолняющий обязанности губернатора Александр Беглов во вторник вечером проинспектировал качество уборки снега в центральных районах Петербурга и выразил неудовлетворенность работами служб, а также дал поручение вице-губернатору Николаю Бондаренко увеличить количество уборочной техники - с 657 машин до 950.