Прокуратура накажет "Петербургские аптеки", где льготнику три месяца не давали таблетки

СЕГОДНЯ 00:09 2018-12-26T00:09:49+03:00

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Конец года - это не только радостная пора и предновогоднее настроение. Для людей с саханым диабетом это еще и время закупок необходимых тест-полосок на собственные деньги. А все потому, что полосок, с помощью которых диабетики 1 типа делают десяток замеров уровня сахара в крови в день, в льготном отделе сейчас просто нет.

Об этом в редакцию "КП в Санкт-Петербурге" сообщила мама 7-летней девочки с диагнозом сахарный диабет первого типа. В месяц детям выписывают по 150 тест-полосок, рецепты даются на два месяца. Хотя и тратится полосок значительно больше, но сейчас в аптеке нет даже этого.

- Полосок нет, и когда будут, неизвестно. Их уже две недели нет, чего вы хотите! Шприцов вообще с марта нет, - заявили в аптеке на Суворовском, 48.

Рецепты поставили на отсроченное обслуживание. По закону, если по истечении 10 дней отсроченный рецепт не отоварили, нужно обращаться с заявленим в территориальный орган Росздравнадзора, Комитет по здравоохранению и прокуратуру.

А сегодня прокуратура сообщила о проверке АО "Петербургские аптеки" в связи с невыдачей местному жителю препарата "Бортезол". Рецепт поставили на отсроченное обслуживание еще в сентябре. Три месяца инвалид не мог получить свое лекарство.

- По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора АО "Петербургские аптеки" представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре.