Прогноз погоды на 26 декабря в Петербурге: мокрый снег и около ноля

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-26T08:38:24+03:00

Так сильно, как ночью, дороги не заметет, но передвигаться по городу все равно стоит очень аккуратно

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Вчера, аккурат в католическое рождество, которое также отмечают многие петербуржцы, город на Неве засыпало снегом. Под вечер 25 декабря разыгралась настоящая метель, из-за которой на дорогах Северной столицы мгновенно образовались 9-балльные пробки. Немногим лучше прогноз оказался и на среду.

- 26 декабря в Санкт-Петербурге будет облачная погода. Днем – снег, слабый, местами умеренный. В основном мокрый. Температура воздуха составит около ноля градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление повысится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Учитывая объем выпавшего ночью снега и повысившуюся температуру, синоптики предупреждают петербуржцев о том. Что налипшие за ночь «шапки» могут падать на головы прохожих, а также на припаркованные машины. Поэтому горожанам стоит поглядывать вверх и не ходить близко к зданиям. А водителей «порадует» и традиционная гололедица на дорогах.