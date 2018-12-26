Два человека пострадали из-за сгоревшей будки грузового ГАЗа на проспекте Энтузиастов

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-26T08:28:16+03:00

В кузове грузовика едва не сгорели два сторожа. Фото: vk.com/spb_today

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Сегодня утром на проспекте Энтузиастов, что в Красногвардейском районе Петербурга горел кузов грузовика. В фургоне, переделанном под будку охраны, приятно проводили время двое сторожей, однако в какой-то момент в помещении возник огонь.

- 26 декабря в 05:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Энтузиастов, дом 49, корпус 1. Для борьбы с огнем на место прибыли 2 единицы техники и 9 человек личного состава, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

К тому моменту, как огнеборцы прибыли на место ЧП, кузов грузовика марки ГАЗ ужа прилично пылал. Находившиеся в нем два охранника нелегальной автостоянки успели надышаться угарным газом и едва не сгорели заживо. Помощь пострадавшим оказали медики.

В считанные минуты пожарные погасили пламя, и уже в 6:12 отрапортовали о ликвидации возгорания.

В соцсетях местные жители пишут, что причиной мог стать поджог, так как многие недовольны нелегальной автостоянкой и тем, что за парковку во дворе приходилось платить деньги. Впрочем, учитывая, что в кузове грузовика для обогрева стояла печка, огонь мог возникнуть и без посторонней «помощи».