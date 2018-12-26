2018-12-26T09:36:06+03:00
Общество

Беглов наградил петербургских журналистов

Премия правительства Северной столицы вручалась представителям городских медиа уже в 13-й раз
Петр КИБЕР
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Беглов наградил лучших журналистов Санкт-Петербурга. Фото: Пресс-служба администрации Петербурга.Беглов наградил лучших журналистов Санкт-Петербурга. Фото: Пресс-служба администрации Петербурга.
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Накануне в петербургском Доме журналиста прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовал лично глава Северной столицы. И в гости к пишущей братии Александр Беглов приехал неспроста. Врио губернатора прибыл, чтобы наградить лучших представителей медиасообщества города на Неве.

- Журналистика – это зеркало, в которое полезно смотреть любому руководителю или чиновнику, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

После приветственной речи, началось главное действо – на сцене один за другим появлялись представители прессы, получавшие из рук главы города награды. Всего жюри конкурса отсмотрело более 80 работ из 40 с лишним городских изданий. Их ценность определяли по значимости для петербуржцев.

И самые лучшие были отмечены призами и грамотами.

Надо сказать, что традиционная премия правительства Петербурга в области журналистики давно стала традиционной и в этом году вручалась уже в 13-й раз.

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