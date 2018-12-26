Необычная пробка зафиксирована в Санкт-Петербурге утром 26 декабря

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-26T10:26:33+03:00

Снегопад в Петербурге: дорожные службы работают в авральном режиме, на дорогах - пробки. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Сильнейший снегопад, начавшийся в Санкт-Петербурге вечером 25 декабря, серьезно осложнил дорожную ситуацию в городе. Гигантские пробки продолжились и утром 26 декабря, когда петербуржцы отправились на работу.

По данным Яндекс.Пробки, на 10.00 26 декабря движение сильно затруднено на Заневском проспекте - проспекте Косыгина, на Коломяжском - Парашютной. Но самой необычной пробкой в Петербурге утром 26 декабря стал затор от проспекта Наставников до проспекта Энергетиков. В 8 утра в пробке длиной 3,5 км люди стояли 50 минут, что на 23 минуты больше обычного.

Снегопад в Петербурге 25 декабря.А как вы добрались до дома?

Крупнейшие пробки, зафиксированные в Петербурге утром 26 декабря 2018 года:

08:53, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 5.1 км, от улицы Доблести до Кронштадтской площади. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

09:33, Петергофское шоссе, 5 км, от проспекта Маршала Жукова до дороги на ЛЭМЗ. Пробка продержалась 2 часа.

09:35, КАД внутренняя сторона, 4.8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

08:38, Светлановский проспект, 4.7 км, от проспекта Луначарского до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 2 часа.

09:58, Московское шоссе, 4.5 км, от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. Пробка продержалась 30 минут.