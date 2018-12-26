Многодетный отец из Ленобласти, насиловавший дочь-первоклашку, сядет почти на 13 лет

СЕГОДНЯ 12:43 2018-12-26T12:43:50+03:00

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В Ленинградской области вынесен приговор 39-летнему жителю поселка Радофинниково Тосненского района, который признан виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Следствием доказано, что в течение 7 месяцев мужчина - многодетный отец - приставал к собственной дочери.

- С июня по декабрь 2017 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери, - сообщили в СУ СКР по Ленобласти. - Ребенок в силу возраста в полной мере не осознавала значение совершаемых с нею действий, а также не оказывала отцу сопротивление.

А где же была мать девочки? Как установлена, женщина родительских прав лишена, поэтому воспитанием 16-летнего, 14-летнего, 12-летнего сыновей и девочкой занимался именно папа. Если его, конечно, так можно назвать.

- После случившегося школьница передана под опеку крестной, с ней она сейчас и проживает, - пояснили следователи.

Когда мужчина выйдет из мест лишения свободы - а получил он 12 лет и 8 месяцев "строгача" - его единственной дочке будет уже 20 лет.