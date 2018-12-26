2018-12-26T13:08:11+03:00
Общество

Коммунальщики Петербурга будут работать в усиленном режиме, пока все не уберут

С улиц города уже вывезли 39 тысяч кубометров снега и это еще не предел
Петр КИБЕР
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Из-за снегопада коммунальщиков Петербурга перевели на усиленный режим.Из-за снегопада коммунальщиков Петербурга перевели на усиленный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дневной и вечерний снегопад, обрушившийся на Петербург 25 декабря, стал причиной 9-балльных пробок, в которых автомобилисты стояли до позднего вечера. Но и ночью стихия не успокоилась, засыпав Северную столицу новой порцией осадков. На проблему уборки улиц и дворов обратил внимание Александр Беглов, и коммунальщиков тут же перевели на усиленный режим работы.

- Количество дворников и уборочной техники было увеличено. Всего к расчистке дворов приступили 7 450 дворников и 590 единиц различной уборочной техники, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

По заявлению чиновников, все коммунальные службы будут работать с утра, и пока снег не кончится. Впрочем, на счастье дворников и водителей спецмашин, днем 26 декабря осадки прекратились, а околонулевая погода помогла растопить часть снежного покрова.

Но и расслабляться коммунальщикам не стоит. Ночью и в ближайшие два дня над Петербургом вновь разверзнутся небеса.

Напомним, что ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что в 2009 году было еще хуже. Тогда снега выпало в три раза больше.

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