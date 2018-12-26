МЧС опубликовало список площадок для запусков фейерверков

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-26T13:41:09+03:00

Во всем 5-миллионном городе, вместе с пригородами, есть всего 18 мест, где можно ярко встретить Новый год

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Какой же Новый год и без елочки – так говорил незабвенный герой культового мультфильма «Падал прошлогодний снег». Но если раньше главным символом праздника была пушистая лесная красавица, то сейчас приход 1 января трудно представить без фейерверков. Вот только запускать их можно не везде. В городском МЧС опубликовали адреса площадок, где грохотать пиротехникой можно официально.

Всего в 5-миллионном городе, вместе с Сестрорецком, Пушкином, Павловском, Петергофом и Ломоносовом их оказалось 18 штук.

1. Муринский парк, площадка перед ТРК «Родео Драйв», проспект Культуры, дом 1

2. Суздальский проспект, у дома 3, корпус 1

3. Сестрорецк, площадь Свободы

4. Новоизмайловский проспект, дом 1. Парк Авиаторов

5. Московское шоссе, дом 1. Пулковский парк, Парк Городов Героев

6. Искровский проспект между домами номер 14 и 20. Парк Строителей

7. Прибрежная улица, дом 9. Аллея славы пожарных

8. Территория, расположенная между улицей Бухарестской и Загребским бульваром, вблизи дома номер 9 по Загребскому бульвару

9. Пересечение улицы Бухарестской и проспекта Славы, Парк Интернационалистов

10. Пересечение проспекта Королёва и улицы Ольховая. Парк «Озеро Долгое»

11. Проспект Косыгина. Парк «Малиновка»

12. Пушкин, улица Магазейная, дом 42

13. Павловск, Песчаный переулок, дом 11/16

14. Пересечение улицы Литке и дороги к Детско-юношеской спортивной школе, у дома 11/37

15. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 67-69

16. Петергоф, улица Чебышевская, площадка между домами корпусами 1 – 9 дома номер 7

17. Петергоф, Ропшинское шоссе, дом 3, корпус 9

18. Ломоносов, площадь у фонтана, улица Александровская, у дома 32-36.