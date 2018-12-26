МЧС опубликовало список площадок для запусков фейерверков
Какой же Новый год и без елочки – так говорил незабвенный герой культового мультфильма «Падал прошлогодний снег». Но если раньше главным символом праздника была пушистая лесная красавица, то сейчас приход 1 января трудно представить без фейерверков. Вот только запускать их можно не везде. В городском МЧС опубликовали адреса площадок, где грохотать пиротехникой можно официально.
Всего в 5-миллионном городе, вместе с Сестрорецком, Пушкином, Павловском, Петергофом и Ломоносовом их оказалось 18 штук.
1. Муринский парк, площадка перед ТРК «Родео Драйв», проспект Культуры, дом 1
2. Суздальский проспект, у дома 3, корпус 1
3. Сестрорецк, площадь Свободы
4. Новоизмайловский проспект, дом 1. Парк Авиаторов
5. Московское шоссе, дом 1. Пулковский парк, Парк Городов Героев
6. Искровский проспект между домами номер 14 и 20. Парк Строителей
7. Прибрежная улица, дом 9. Аллея славы пожарных
8. Территория, расположенная между улицей Бухарестской и Загребским бульваром, вблизи дома номер 9 по Загребскому бульвару
9. Пересечение улицы Бухарестской и проспекта Славы, Парк Интернационалистов
10. Пересечение проспекта Королёва и улицы Ольховая. Парк «Озеро Долгое»
11. Проспект Косыгина. Парк «Малиновка»
12. Пушкин, улица Магазейная, дом 42
13. Павловск, Песчаный переулок, дом 11/16
14. Пересечение улицы Литке и дороги к Детско-юношеской спортивной школе, у дома 11/37
15. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 67-69
16. Петергоф, улица Чебышевская, площадка между домами корпусами 1 – 9 дома номер 7
17. Петергоф, Ропшинское шоссе, дом 3, корпус 9
18. Ломоносов, площадь у фонтана, улица Александровская, у дома 32-36.