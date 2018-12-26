Суд отказал петербурженке в иске против Минюста США по уголовному делу

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-26T14:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторое время назад Министерство юстиций США опубликовало очередной санкционный список, в которых оказались некоторые петербургские СМИ. В их число вошло «Федеральное агентство новостей» (ФАН), а даней сотрудников оказались в открытом доступе. Это не утроило главного бухгалтера организации Елену Хусяйнову, и женщина подала иск в Сестрорецкий районный суд. Однако получила отказ.

- Суд отказал в принятии иска к Минюсту США о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда в размере пять миллионов рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Бухгалтера ФАНа Елену Хусяйнову власти Америки обвинят в сговоре против США с целью раскола государства. Сама женщина в своем иске отметила, что подобные спорные заявления и распространение ее личных данных оказали очень негативное влияние как на общественное мнение об истце, так и на ее здоровье. Помимо денежной компенсации Хусяйнова требовала еще и полного опровержения от Минюста США и удаления обвинительного документа, в котором она фигурирует.