2018-12-26T14:19:35+03:00
Общество

Суд отказал петербурженке в иске против Минюста США по уголовному делу

Бухгалтер «Федерального агентства новостей» требовала от американских властей пять миллионов рублей за моральный вред
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Сестрорецкий суд отказал бухгалтеру ФАН в иске Минюсту США Фото: архив "КП"Сестрорецкий суд отказал бухгалтеру ФАН в иске Минюсту США Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Некоторое время назад Министерство юстиций США опубликовало очередной санкционный список, в которых оказались некоторые петербургские СМИ. В их число вошло «Федеральное агентство новостей» (ФАН), а даней сотрудников оказались в открытом доступе. Это не утроило главного бухгалтера организации Елену Хусяйнову, и женщина подала иск в Сестрорецкий районный суд. Однако получила отказ.

- Суд отказал в принятии иска к Минюсту США о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда в размере пять миллионов рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Бухгалтера ФАНа Елену Хусяйнову власти Америки обвинят в сговоре против США с целью раскола государства. Сама женщина в своем иске отметила, что подобные спорные заявления и распространение ее личных данных оказали очень негативное влияние как на общественное мнение об истце, так и на ее здоровье. Помимо денежной компенсации Хусяйнова требовала еще и полного опровержения от Минюста США и удаления обвинительного документа, в котором она фигурирует.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Везут груши – нельзя скушать: более 22 тонн опасных фруктов не пустили в Петербург
Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно
Прокуратура обнаружила нехватку дворников в Петербурге
77 тысяч петербуржцев не могут покинуть страну из-за долгов
Очереди на границе с Финляндией: простоять на таможне придется два часа
МЧС опубликовало список площадок для запусков фейерверков
Коммунальщики Петербурга будут работать в усиленном режиме, пока все не уберут
Многодетный отец из Ленобласти, насиловавший дочь-первоклашку, сядет почти на 13 лет
Необычная пробка зафиксирована в Санкт-Петербурге утром 26 декабря
В Кудрово с 18-го этажа многоэтажки упал мужчина
Беглов наградил петербургских журналистов
Два человека пострадали из-за сгоревшей будки грузового ГАЗа на проспекте Энтузиастов
Прогноз погоды на 26 декабря в Петербурге: мокрый снег и около ноля
Прокуратура накажет "Петербургские аптеки", где льготнику три месяца не давали таблетки
Количество ДТП в Петербурге из-за снегопада увеличилось в два раза
Елизавета Боярская в снегопад гуляет по Дворцовой площади с новорожденным сыном
В Санкт-Петербурге задержали женщину, развращавшую школьницу в Интернете
Эдиту Пьеху наградили в Петербурге орденом "За заслуги перед Отечеством"
Санкт-Петербург накрыл сильнейший снегопад: На Московском шоссе пробка 2,5 км
Десять ледяных горок будут работать в Санкт-Петербурге зимой 2019 года
Ирину Бабюк сняли с поста председателя комитета по инвестициям Петербурга
В новогоднюю ночь развозить пассажиров по домам в Петербурге будут трамваи и троллейбусы
Беглов пообещал, что в 2019 году 85 процентов обманутых дольщиков получат квартиры
В Петропавловской крепости состоялся смотр спецтехники
Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН
Ольга Бузова может выступить от России на «Евровидении 2019»