Очереди на границе с Финляндией: простоять на таможне придется два часа

СЕГОДНЯ 14:35 2018-12-26T14:35:11+03:00

Судя по скопившимся в пунктах пропуска автомобилях, многие россияне уже «рванули» на новогодние праздники в Суоми

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Несмотря на приближение праздников, последняя и длинная – вместе с субботой – рабочая неделя 2018 года все еще в разгаре. Однако некоторые петербуржцы, судя по всему, уже оставили свои офисы и устремились на отдых в Финляндию. 26 декабря на въезде в соседнюю страну даже образовались очереди.

Так, по оценке сервиса «Граница онлайн» утром на пограничном переходе «Брусничное» время ожидания достигало двух часов, а всего в очереди стояли свыше 100 автомобилей. Чуть меньше машин было на «Торфяновке» - 40 авто и около 50 минут до въезда на финскую территорию.

Однако уже днем ситуация нормализовалась, и на 14:00 среды, 26 декабря, все три пункта пропуска: «Торфяновка-Валимаа», «Брусничное-Нуйямаа» и «Светогорск-Иматра» полностью свободны.

Кстати, петербуржцам, отправляющимся в Суоми следует помнить, что сегодня финны отмечают наступление католического рождества и многие магазины в соседней стране будут закрыты.