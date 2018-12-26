2018-12-26T14:40:58+03:00
Общество

77 тысяч петербуржцев не могут покинуть страну из-за долгов

В аэропорту «Пулково» состоялась акция «Узнай о своих долгах», в рамках которой можно узнать о своих задолженностях [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Около 77 тысяч петербуржцев не смогут встретить Новый год за границейОколо 77 тысяч петербуржцев не смогут встретить Новый год за границейФото: Олег ЗОЛОТО
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Многие жители Петербурга предпочитают встречать Новый год где-нибудь за границей. Однако около 77 тысяч петербуржцев не смогут этого сделать из-за долгов, 8 тысяч из них – это неплательщики алиментов. Узнать, о том, находитесь ли в их числе можно сегодня, 26 декабря, с 11 часов утра в аэропорту «Пулково».

- В зоне вылета терминала появился консультационный пункт в рамках акции Федеральной службы судебных приставов «Узнай о своих долгах», где можно узнать о наличии задолженностей и возможностях электронных ресурсов ФССП, - сообщила пресс-служба Петербургского управления.

В "Пулково" прошла акция "Узнай о своих долгах" Фото: Олег ЗОЛОТО

В "Пулково" прошла акция "Узнай о своих долгах"Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с приставами в воздушной гавани пассажиров будет встречать Дед Мороз, который даст наставление должникам как можно быстрее избавиться от этой неприятной ноши. Также все желающие смогут принять участие в забавной фотосессии на фоне стенда, на котором в игровой форме объясняются неприятные последствия игнорирования судебных решений.

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