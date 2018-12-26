2018-12-26T15:28:48+03:00
Общество

Прокуратура обнаружила нехватку дворников в Петербурге

Жилкомсервисы Красногвардейского района предупредили об ответственности за плохую уборку снега
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Красногвардейском районе прокуратура недосчиталась дворниковВ Красногвардейском районе прокуратура недосчиталась дворниковФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Прокуратура Петербурга провела проверку и обнаружила, что в Красногвардейском районе не хватает дворников, которые успевали бы убирать весь снег. В трех жилкомсервисах открыто более 30 вакансий на должность. При этом сторонние организации к уборке территорий не привлекались. Таким образом, район Северной столицы после снегопадов может полностью утонуть в сугробах.

- Согласно прогнозам синоптиков с 25 по 31 декабря в Петербурге ожидаются заморозки и обильный снег, а бездействие управляющих компаний приведет к тому, что сугробы будут некачественно и не вовремя убраны, - говорится на сайте прокуратуры города на Неве.

Разумеется, из-за этого на дорогах может образоваться автомобильный коллапс, а пешеходам придется передвигаться, словно в лесу. Кроме того, ненадлежащее выполнение обязанностей организациями может привести к административной и уголовной ответственности. Жилкомсервисы уже привлекались администрацией Красногвардейского района в 2017 году. Тогда работники плохо убирали территории и чистили крыши домов от льда и снега.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Везут груши – нельзя скушать: более 22 тонн опасных фруктов не пустили в Петербург
Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно
77 тысяч петербуржцев не могут покинуть страну из-за долгов
Очереди на границе с Финляндией: простоять на таможне придется два часа
Суд отказал петербурженке в иске против Минюста США по уголовному делу
МЧС опубликовало список площадок для запусков фейерверков
Коммунальщики Петербурга будут работать в усиленном режиме, пока все не уберут
Многодетный отец из Ленобласти, насиловавший дочь-первоклашку, сядет почти на 13 лет
Необычная пробка зафиксирована в Санкт-Петербурге утром 26 декабря
В Кудрово с 18-го этажа многоэтажки упал мужчина
Беглов наградил петербургских журналистов
Два человека пострадали из-за сгоревшей будки грузового ГАЗа на проспекте Энтузиастов
Прогноз погоды на 26 декабря в Петербурге: мокрый снег и около ноля
Прокуратура накажет "Петербургские аптеки", где льготнику три месяца не давали таблетки
Количество ДТП в Петербурге из-за снегопада увеличилось в два раза
Елизавета Боярская в снегопад гуляет по Дворцовой площади с новорожденным сыном
В Санкт-Петербурге задержали женщину, развращавшую школьницу в Интернете
Эдиту Пьеху наградили в Петербурге орденом "За заслуги перед Отечеством"
Санкт-Петербург накрыл сильнейший снегопад: На Московском шоссе пробка 2,5 км
Десять ледяных горок будут работать в Санкт-Петербурге зимой 2019 года
Ирину Бабюк сняли с поста председателя комитета по инвестициям Петербурга
В новогоднюю ночь развозить пассажиров по домам в Петербурге будут трамваи и троллейбусы
Беглов пообещал, что в 2019 году 85 процентов обманутых дольщиков получат квартиры
В Петропавловской крепости состоялся смотр спецтехники
Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН
Ольга Бузова может выступить от России на «Евровидении 2019»