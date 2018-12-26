Прокуратура обнаружила нехватку дворников в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-26T15:28:48+03:00

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Прокуратура Петербурга провела проверку и обнаружила, что в Красногвардейском районе не хватает дворников, которые успевали бы убирать весь снег. В трех жилкомсервисах открыто более 30 вакансий на должность. При этом сторонние организации к уборке территорий не привлекались. Таким образом, район Северной столицы после снегопадов может полностью утонуть в сугробах.

- Согласно прогнозам синоптиков с 25 по 31 декабря в Петербурге ожидаются заморозки и обильный снег, а бездействие управляющих компаний приведет к тому, что сугробы будут некачественно и не вовремя убраны, - говорится на сайте прокуратуры города на Неве.

Разумеется, из-за этого на дорогах может образоваться автомобильный коллапс, а пешеходам придется передвигаться, словно в лесу. Кроме того, ненадлежащее выполнение обязанностей организациями может привести к административной и уголовной ответственности. Жилкомсервисы уже привлекались администрацией Красногвардейского района в 2017 году. Тогда работники плохо убирали территории и чистили крыши домов от льда и снега.