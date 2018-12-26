2018-12-26T15:31:27+03:00
Общество

Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно

Здесь расположено 278 квартир от одной до четырех комнат
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Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно. Фото Компании Л1.Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно. Фото Компании Л1.
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Компания Л1 25 декабря 2018 года получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов третьей, последней очереди ЖК «Премьер Палас». Таким образом, строительство комплекса бизнес-класса завершилось на полгода раньше намеченного срока.

Общая площадь введенных в эксплуатацию корпусов ЖК «Премьер Палас» составляет 32350 кв. м. Здесь расположено 278 квартир от одной до четырех комнат, а также помещения коммерческого назначения.

- «Премьер Палас» имеет уникальное расположение, - подчеркнул руководитель Компании Л1 Павел Андреев. - Соседство с Малой Невкой, Финским заливом и достопримечательностями Петроградского района делает жизнь здесь максимально комфортной. Кроме того, проект полностью соответствует инженерным стандартам и технологическим решениям современного строительства элитного жилья».

СПРАВКА

ЖК «Премьер Палас» построен в исторической части города, в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева. Его особенность – видовые квартиры с террасами и бассейнами на верхних этажах, а также собственная набережная и причал. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя салон красоты, фитнес-центр, spa-салон, детский клуб, частный детский сад, круглосуточную охрану, теплый подземный паркинг, кафе и другие объекты.

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