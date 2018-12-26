2018-12-26T15:47:32+03:00
Общество

Везут груши – нельзя скушать: более 22 тонн опасных фруктов не пустили в Петербург

Непригодные товары из Аргентины могли причинить вред жизни и здоровью людей
Лилия КОЗЛОВА
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Таможня не пустила в Петербург более 22 тонн груш из Аргентины Фото: архив "КП"Таможня не пустила в Петербург более 22 тонн груш из Аргентины Фото: архив "КП"
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На полки магазинов Петербурга чуть не попало свыше 22 тонн «свежих груш» из Аргентины, которые могли бы стать причиной многих кишечных отравлений. Оказалось, что фрукты были не пригодны для употребления.

- Во время проверки сотрудники таможенного контроля и Роспотребнадзора остановили ввоз крупной партии «свежих груш» на сумму около 1,3 миллиона рублей. Фрукты, привезенные из Аргентины, не сохранились, пока добирались до Петербурга, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Несвежие фрукты, которые могли бы стать украшением новогодних столов петербуржцев, оказались потенциально опасными для жизни и здоровья людей. Многотонный груз был арестован, а владелец привлечен к ответственности.

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