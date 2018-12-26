Везут груши – нельзя скушать: более 22 тонн опасных фруктов не пустили в Петербург
На полки магазинов Петербурга чуть не попало свыше 22 тонн «свежих груш» из Аргентины, которые могли бы стать причиной многих кишечных отравлений. Оказалось, что фрукты были не пригодны для употребления.
- Во время проверки сотрудники таможенного контроля и Роспотребнадзора остановили ввоз крупной партии «свежих груш» на сумму около 1,3 миллиона рублей. Фрукты, привезенные из Аргентины, не сохранились, пока добирались до Петербурга, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.
Несвежие фрукты, которые могли бы стать украшением новогодних столов петербуржцев, оказались потенциально опасными для жизни и здоровья людей. Многотонный груз был арестован, а владелец привлечен к ответственности.