Сотрудница магазина заперла грабителя в помещении и сдала его правоохранителям

СЕГОДНЯ 17:24 2018-12-26T17:24:39+03:00

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Поздно вечером во вторник, 25 декабря, 37-летний неоднократно судимый мужчина пытался ограбить магазин во Фрунзенском районе Петербурга, однако ему противостояла продавщица. Не испугавшись угроз, женщина проявила смекалку и позвала на помощь сотрудников Росгвардии.

- Около десяти часов вчера 37-летний мужчина с ножом порвался в магазин на Софийской улице и стал требовать у 31-летней сотрудницы торгового зала деньги из кассы. Однако продавщица выбежала из помещения, заперла в нем грабителя и поспешила позвать на помощь, - сообщила пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга.

На улице храбрая женщина увидела росгвардейцев, которые патрулировали район и сообщила им о нападении. Наряд охраны направился к магазину. Как только рецидивист увидел хранителей порядка, бросил нож, поняв, что задержание неминуемо. Мужчину отвели в отделение полиции Фрунзенского района, где у него забрали оружие, начали проверку по делу.