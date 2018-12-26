2018-12-26T18:15:06+03:00
Происшествия

Петербуржец украл зарплату таксистов на 3,5 миллиона рублей

Мужчина проник в офис компании и вскрыл сейф с деньгами
Лилия КОЗЛОВА
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Из сейфа сервиса такси в Петербурге украли 3,5 миллиона рублейИз сейфа сервиса такси в Петербурге украли 3,5 миллиона рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге полиция расследует крупную кражу в сервисе такси. Некий человек в маске поздним вечером в понедельник, 24 декабря, залез в офис компании пассажирских перевозок и забрал деньги, которые были предназначены для выплаты зарплаты таксистам.

- В полицию Фрунзенского района Северной столицы обратился генеральный директор одной из компаний. Он заявил, что из сейфа, который стоял в кабинете бухгалтерии, пропало 3,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Петербурга.

Преступник скрыл свое лицо. Несмотря на это правоохранители бросили все свои силы на поиски вора, который практически оставил таксистов без денег накануне Нового года. Возбуждено уголовное дело и приняты меры к розыску и задержанию неизвестного в маске.

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