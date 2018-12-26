2018-12-26T19:19:24+03:00
Происшествия

ДТП полностью перекрыло движение на трассе «Сортавала» в Петербург

Фуру развернуло на проезжей части во время аварии
Лилия КОЗЛОВА
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ДТП полностью перекрыло движение на трассе «Сортавала» в ПетербургДТП полностью перекрыло движение на трассе «Сортавала» в ПетербургФото: Олег ЗОЛОТО
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На важной автодороге А-121 «Сортавала» по направлению в Петербург полностью прекращено движение. Причиной тому стала авария с участием крупной фуры. Жителям города и пригорода приходится находить объездные пути для того, чтобы добраться в город.

- Около шести часов вечера в среду, декабря, на девятом километре трассы «Сорталава» произошло ДТП. Во время аварии большегрузный автомобиль развернуло и получилось так, что он закрыл всю проезжую часть на дороге в сторону Северной столицы, - сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На место происшествия выехали представители подрядной организации, которые обслуживают дорогу. Временно на участке трассы образовалась пробка. Автомобилистам лучше всего временно не соваться на эту дорогу.

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