2018-12-26T19:59:24+03:00
Общество

В Петербургском метрополитене рассказали о первом «горизонтальном лифте»

До открытия метро «Парк Победы» никогда не использовались станции закрытого типа
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский метрополитен рассказал о "горизонтальном лифте"Петербургский метрополитен рассказал о "горизонтальном лифте"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Оказывается, еще, когда существовал Ленинградский метрополитен, он стал первым, где открылась станция закрытого типа. Этим вестибюлем является «Парк Победы» на «синей» ветке подземки.

- «Парк Победы» открылся 29 апреля 1961 года. Наземный вестибюль построен по проекту архитектора Арона Гецкина, а внутреннее убранство комплекса сооружено по проекту архитектора Александра Андреева и инженера по фамилии Скобенников, - рассказала пресс-служба Петербургского метрополитена.

Впервые в истории была построена станция закрытого типа без боковых посадочных платформ – то есть «горизонтальный лифт». Двери на таких платформах открываются автоматически. Спустя какое-то время в Ленинграде появилось еще девять станций подобного типа, однако «горизонтальный лифт» не прижился.

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