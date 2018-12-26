В Петербургском метрополитене рассказали о первом «горизонтальном лифте»

СЕГОДНЯ 19:59 2018-12-26T19:59:24+03:00

До открытия метро «Парк Победы» никогда не использовались станции закрытого типа

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Оказывается, еще, когда существовал Ленинградский метрополитен, он стал первым, где открылась станция закрытого типа. Этим вестибюлем является «Парк Победы» на «синей» ветке подземки.

- «Парк Победы» открылся 29 апреля 1961 года. Наземный вестибюль построен по проекту архитектора Арона Гецкина, а внутреннее убранство комплекса сооружено по проекту архитектора Александра Андреева и инженера по фамилии Скобенников, - рассказала пресс-служба Петербургского метрополитена.

Впервые в истории была построена станция закрытого типа без боковых посадочных платформ – то есть «горизонтальный лифт». Двери на таких платформах открываются автоматически. Спустя какое-то время в Ленинграде появилось еще девять станций подобного типа, однако «горизонтальный лифт» не прижился.