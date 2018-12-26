Игорь Албин вернулся в Телеграм после отставки

СЕГОДНЯ 20:14 2018-12-26T20:14:18+03:00

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Сразу после того, как вице-губернатор Петербурга Игорь Албин ушел в отставку, активность в некогда покинутом его Телеграм-канале снова возобновилась. До сегодняшнего дня, 26 декабря, последняя запись датировалась 16 апреля 2018 года. Тогда свой уход из мессенджера чиновник объяснил решением Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсу.

- Это были сложные, напряженные, ответственные дни и месяцы, годы в моей жизни, жизни моей семьи и коллектива, в котором мне посчастливилось работать, - написал в первом своем посте Албин, продублировав прощальное письмо, которое было опубликовано в Facebook.

Раньше канал чиновника отличался оперативностью и был читаем. На сегодняшний день у Албина насчитывается пока что только 968 подписчиков. Свое триумфальное возвращение в Телеграм он ознаменовал также обращением к блогеру Алексею Навальному, которого пригласил посетить стройку, где он готов рассказать о технике безопасности и поделиться средствами индивидуальной защиты.