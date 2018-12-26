2018-12-26T20:26:00+03:00
Происшествия

Зазевавшийся пешеход умер под колесами авто в Ленобласти

По версии дорожной полиции, погибший не планировал переходить дорогу
Лилия КОЗЛОВА
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Пешеход умер под колесами джипа в СланцахПешеход умер под колесами джипа в СланцахФото: Олег ЗОЛОТО
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Смертельная авария произошла вечером в среду, 26 декабря, в Сланцевском районе Ленинградской области. Под колесами внедорожника оказался пешеход, который случайно вышел на проезжую часть. Увы, водитель джипа не успел среагировать на неожиданное появление перед ним человека.

- ДТП произошло около 17:20 часов вечера на региональной дороге ПсковГдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. На 158 километре трассы, проходящей через деревню Гостицы Сланцевского района, водитель иномарки «Лэнд Ровер Дискавери» сбил человека, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По версии проведенного расследования, водитель джипа не ожидал, что перед ним окажется человек. Кроме того, отмечается, что пешеход вышел на проезжую часть, без цели перейти дорогу. Мужчина за рулем внедорожника пытался уйти от удара, но столкновение было неминуемо. Человек, оказавшийся под колесами машины, скончался на месте до приезда «скорой помощи».

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