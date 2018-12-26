В суде Ленобласти чиновник ответит за взятку

СЕГОДНЯ 20:43 2018-12-26T21:26:46+03:00

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За взятничество 56-летний чиновник ответит перед судом Ленинградской области. На данный момент следственные органы закончили разбираться в уголовном деле, собирать материалы и подготовили обвинительное заключение.

- Чиновник, являясь заместителем директора муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» администрации МО «Свердловское городское поселение», пообещал, что присудит победу в конкурсе на право заключения контракта компании, которая должна была выполнить проектно-сметную документацию по благоустройству территории в поселке Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти. Сумма муниципального контракта – 3,8 миллионов рублей, - сообщил следственный комитет региона.

Так, 20 сентября 2016 года чиновник получил от руководства той самой компании взятку – сумму денег в размере 178 тысяч рублей. Все средства были перечислены ему на банковскую карту. Во время расследования, дома и на работе у госслужащего при обыске были найдены материалы, которые имеют отношение к следствию. Сейчас чиновник сидит под домашним арестов в ожидании судебного вердикта.