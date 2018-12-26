2018-12-26T21:05:56+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение: В ДТП водителю зажало ноги и пострадал ребенок

В Тосненском районе Ленобласти после удара машины разлетелись по всей дороге [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти произошло лобовое столкновениеВ Ленобласти произошло лобовое столкновениеФото: СОЦСЕТИ
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С наступлением зимы дороги становятся намного опаснее, чем в сухое время года. Из-за снега порой колеса автомобилей попадают в колею или скользят по гололеду. Так, в среду, 26 декабря, в поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области две иномарки «Рено» и «Авео» лоб в лоб столкнулись друг с другом.

- В «Рено» пострадала женщина и очень сильно пострадал ребенок, несмотря на то, что он находился в детском кресле. У водителя «Авео» оказались зажаты ноги и разбито лицо. Самостоятельно из машины мужчина выбраться не смог, - сообщили очевидцы страшной аварии.

В ДТП пострадал ребенок, мужчина и женщина Фото: СОЦСЕТИ

В ДТП пострадал ребенок, мужчина и женщинаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Благо, по словам свидетелей, все остались жить после такого сильного удара. От столкновения автомобили раскидало по дороге, один из них оказался на обочине с сильно разбитым передним корпусом.

Скорее всего, авария произошла из-за того, что водители автомобилей не справились с управлением. Однако отмечается, что на том участке трассы дорого расчищена и посыпана. Сотрудники ГИБДД установят причины ДТП.

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