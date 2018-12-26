2018-12-26T21:25:59+03:00
Происшествия

Похититель велосипедов в Петербурге отправится в тюрьму на 5 лет

За кражи в Центральном районе города мужчина отсидит срок в колонии строгого режима
Лилия КОЗЛОВА
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Рецидивист отправится в тюрьму на пять лет за кражу велосипедов в Петербурге Фото: архив "КП"Рецидивист отправится в тюрьму на пять лет за кражу велосипедов в Петербурге Фото: архив "КП"
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Смольнинский районный суд Петербурга осудил рецидивиста за кражу велосипедов. Мужчина угонял двухколесный транспорт из парадных в Центральном районе города. Потерпевшими оказались девять человек.

- По данным суда, в 2017 году обвиняемый в разное время суток проникал в подъезды домов в центре Петербурга и крал оттуда велосипеды. Всего на его счету девять хищений. Отмечается, что он перекусывал чем-то противоугонные тросы, вывозил велосипеды на улицу, а после скрывался с места преступления, - сообщили в прокуратуре Северной столицы.

Ущерб, который нанес рецидивист оценивается более, чем в 120 тысяч рублей. Известно, что мужчина уже ранее был судим за аналогичные преступления. Нынче ему придется отбывать наказание в колонии строгого режима в течение пяти лет.

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