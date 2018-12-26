2018-12-26T21:41:28+03:00
Общество

«Снежные» пункты Петербурга за сутки приняли более 18 тысяч кубометров осадков

Из-за обильного снегопада петербуржским коммунальщикам пришлось серьезно потрудиться
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге за минувшие сутки вывезли 18 441,9 кубометров снегаВ Петербурге за минувшие сутки вывезли 18 441,9 кубометров снегаФото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки со вторника, 25 декабря, по утро среды, 26 декабря, специальные пункты ГУП «Водоканал Петербурга» приняли более 18 тысяч кубометров снега. Такой объем связан с большими снегопадом, который обрушился на город.

- На снегоплавильные пункты поступило 11 830 кубометров снега, а на снегоприемные было доставлено 6 611 кубометров, - сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Самая большая нагрузка по уничтожению снега пришлась на пункт на Октябрьской набережной, где растопили более 2,5 тысяч кубометров осадков. Больше всего снежных масс пришлось принять пункту на Обводном канале. Туда доставили более 3,3 кубометров снега.

Всего с начала зимнего сезона «снежные» пункты приняли и утилизировали почти 170,5 кубометров осадков. И это еще только конец декабря. В прошлом сезоне 2017-2018 всего на пункты попало почти 2,3 миллиона кубометров снега, из них 1,6 миллионов кубометров были расплавлены, а остальные сами «погибли» на снегоприемниках.

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