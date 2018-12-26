2018-12-26T22:51:48+03:00
Авто

После ДТП с фурой на трассе "Сортавала" полностью восстановили движение

Свободно проехать можно по обеим полосам
Елена МОЛОДКИНА
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На трассе "Сортавала" дорогу перекрывала фура. Фото: Архив "КП"На трассе "Сортавала" дорогу перекрывала фура. Фото: Архив "КП"
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Движение на федеральной автодороге "Сортавала" восстановили. Об этом "КП в Санкт-Петербурге" сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Движение на девятом километре дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала -автомобильная дорога "Кола" в Ленинградской области в сторону Санкт-Петербурга с 21:50 осуществляется в штатном режиме по двум полосам, - отметили в пресс-службе ФКУ.

Напомним, не проехать там было из-за аварии с участием фуры. Большегруз днем 26 декабря развернуло на трассе так, что он перекрыл практически всю дорогу - не проехать было даже легковушкам. В 19:00 предприятие отчиталось, что движение восстановлено частично, по одной полосе, а ближе к десяти вечером открыли обе полосы.

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