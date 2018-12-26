В Новый год за порядком в центре Петербурга будут следить полторы сотни дворников
Петербургские коммунальщики уверяют, что и в праздники они справятся с возможными снегопадами, а также последствиями бурного отдыха горожани и туристов.
По словам начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадима Мизюкина, в каждом подведомственном учреждении назначены ответственные за круглосуточное дежурство.
Кроме того, создано 45 аварийных бригад - 30 на дорожных предприятиях и еще 15 в садово-парковых.
За несколько часов до новогодней ночина уборку центра города выйдут 153 дворника, а после новогоднего праздника наводить порядок здесь будут 65 единиц техники.
Кроме того, как сообщают в пресс-службе Комитета по благоустройству, на Дворцовой площади и в местах гуляний в центре Петербурга установят 58 контейнеров желтого и зеленого цвета для перерабатываемыхи неперерабатываемых отходов.