В Новый год за порядком в центре Петербурга будут следить полторы сотни дворников

26 Дек. 23:56 2018-12-27T00:03:40+03:00

После праздника на Дворцовую и Невский приедут 65 уборочных машин Фото: Олег ЗОЛОТО

В комитете по благоустройству назначили ответственных за круглосуточное дежурство в новогодние праздники

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Петербургские коммунальщики уверяют, что и в праздники они справятся с возможными снегопадами, а также последствиями бурного отдыха горожани и туристов.

По словам начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадима Мизюкина, в каждом подведомственном учреждении назначены ответственные за круглосуточное дежурство.

Кроме того, создано 45 аварийных бригад - 30 на дорожных предприятиях и еще 15 в садово-парковых.

За несколько часов до новогодней ночина уборку центра города выйдут 153 дворника, а после новогоднего праздника наводить порядок здесь будут 65 единиц техники.

Кроме того, как сообщают в пресс-службе Комитета по благоустройству, на Дворцовой площади и в местах гуляний в центре Петербурга установят 58 контейнеров желтого и зеленого цвета для перерабатываемыхи неперерабатываемых отходов.