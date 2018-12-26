2018-12-27T00:03:40+03:00
Общество

В Новый год за порядком в центре Петербурга будут следить полторы сотни дворников

В комитете по благоустройству назначили ответственных за круглосуточное дежурство в новогодние праздники
Елена МОЛОДКИНА
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После праздника на Дворцовую и Невский приедут 65 уборочных машинПосле праздника на Дворцовую и Невский приедут 65 уборочных машинФото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские коммунальщики уверяют, что и в праздники они справятся с возможными снегопадами, а также последствиями бурного отдыха горожани и туристов.

По словам начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадима Мизюкина, в каждом подведомственном учреждении назначены ответственные за круглосуточное дежурство.

Кроме того, создано 45 аварийных бригад - 30 на дорожных предприятиях и еще 15 в садово-парковых.

За несколько часов до новогодней ночина уборку центра города выйдут 153 дворника, а после новогоднего праздника наводить порядок здесь будут 65 единиц техники.

Кроме того, как сообщают в пресс-службе Комитета по благоустройству, на Дворцовой площади и в местах гуляний в центре Петербурга установят 58 контейнеров желтого и зеленого цвета для перерабатываемыхи неперерабатываемых отходов.

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