Из-за прорыва трубы полностью перекрыт Московский проспект в районе Сенной площади

СЕГОДНЯ 07:56 2018-12-27T07:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Если не одно, так другое. Сегодня, 27 декабря, в центре Петербурга произошла очередная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы самое начало Московского проспекта заволокло паром. Видимость на дороге практически нулевая.

- У дома 10-12, неподалеку от метро «Сенная» все в пару, ничего не видно, но я рискнул и проехал. Не делайте так - объезжайте, - пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам проезжавших мимо водителей, посреди дороги лопнул и вздулся асфальт, что говорит о высоком напоре из прорвавшейся теплоцентрали.

Сейчас на место ЧП уже прибыли сотрудники дорожной полиции, которые полностью перекрыли движение в обе стороны. Учитывая, что это крайне загруженный участок центра Северной столицы, то пробки обещают быть грандиозными.

Водителям настоятельно рекомендуется объезжать место ЧП. О пострадавших при прорыве трубы пока не сообщается.