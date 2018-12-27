Петербург купит 11 помещений под детские сады и поликлиники
Смольный сэкономил и нашел средства на покупку 11 помещений, которые превратят в социальные объекты. В районах нового жилого строительства, а также в центре города появятся так необходимые петербуржцам поликлиники и детские сады.
- Образовательные учреждения для дошколят разместятся в непосредственной близости от новых жилых домов в Пушкинском, Московском и Петроградском районах, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
В основном обрадоваться должны жители Шушар, которые сильно жаловались на огромные очереди в детские сады. Там появится сразу два детсада, правда группы будут разбросаны по нескольким адресам.
Также повезет жителям Среднерогатской улицы в Московском районе. Появится садик и на Аптекарском проспекте. Появится детский сад и на Большой Подъяческой в Адмиралтейском районе.
А в Петергофе на купленных городом площадях создадут взрослую и детскую поликлинику. Распоряжение выделении средств на это уже подписал глава Петербурга.