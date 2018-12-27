Злодеи на черном «Солярисе» украли лука на 279 тысяч рублей у петербургского бизнесмена

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-27T10:58:04+03:00

В Петербурге злоумышленники украли борльше тонны лука на 279 тысяч рублей. Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Судя по ценам в магазинах, похитителям пришлось перетаскать почти тонну овощей

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Полиция Фрунзенского района Петербурга ищет груз репчатого лука, который накануне был украден у одного из местных предпринимателей. Товар похитили неизвестные злоумышленники прямо с территории овощебазы.

- В отделение полиции пришел 25-летний мужчина, который заявил, что партией лука на сумму в 279 тысяч рублей обманным путем завладели люди на черном «Хендэ Солярис», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

К сожалению, в полиции не прояснили, каким именно образом были украдены овощи. Вряд ли их могли утрамбовать в легковушку, ведь на указанные деньги можно купить минимум тонну репчатого лука. А по оптовой цене и того больше.

Но, в любом случае, ущерб весомый, заявление от обворованного бизнесмена было принято и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.