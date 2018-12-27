Депутаты попросили Беглова дать денег на студенческий КВН

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-27T11:40:16+03:00

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Делу время, а потехе – час. Но иногда простая забава перерастает в игру, которой десятки лет увлечены тысячи человек. Так в свое время произошло с КВН. Но если высшие лиги Клуба веселых и находчивых живут вполне обеспеченно, то петербургский межвузовский чемпионат прозябает почти в нищете. С вопросом об оказании помощи к Александру Беглову обратились депутаты городского ЗакСа.

- С 2014 по 2018 год поддержка из городского бюджета сократилось почти в четыре раза. Сейчас мероприятия проводятся за счет стороннего финансирования, однако их число приходится снижать, - сообщает пресс-служба депутата Алексея Цивилева.

Экономят организаторы и за счет аренды. Для игр приходится искать площадки с меньшей вместимостью.

Конечно, КВН – это не вопрос первой необходимости, наверняка у города есть и более важные проблемы, однако петербургские парламентарии считают, что деньги на молодежный досуг выделять надо. Межвузовский Чемпионат Санкт-Петербурга был создан в 1999 году. Сейчас в нем участвует 88 команд из более чем 30 учебных заведений города.