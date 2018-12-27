2018-12-27T12:05:05+03:00
Экономика

Ленобласть будет поставлять огурцы и петрушку за границу

В регионе заработала уникальная «цифровая» теплица
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Производство свежей зелени в регионе может увеличиться и составить 35 млн штук культур в год.Производство свежей зелени в регионе может увеличиться и составить 35 млн штук культур в год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во Всеволжском районе Ленинградской области введена в эксплуатацию вторая очередь линии по выращиванию салата и зеленных культур агрофирмы «Выборжец». Новый тепличный комплекс стал крупнейшим экспортером зеленой продукции в Северо-Западном федеральном округе России, а сам регион полностью обеспечил себя листовым салатом. Планируется, что в ближайшее время поставки салатов будут производиться и за рубеж, в частности в Эстонию.

- Наращивание несырьевого экспорта - одна из стратегических задач развития экономики, которую перед регионами поставило федеральное правительство, - отметил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. - Для нас тепличное растениеводство - отличный резерв для увеличения объемов экспорта продукции сельского хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, все процессы производства зеленых культур в новом комплексе непрерывны и управляются электроникой. Современные цифровые технологии создают идеальный для овощей микроклимат, обеспечивают своевременный полив растений, бережную посадку и сбор урожая. С выходом комплекса на проектную мощность производство свежей зелени в регионе увеличится на треть и составит 35 млн штук культур в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новые веломаршруты открылись на шести набережных Петербурга
Автоматизированная городская парковка появилась на Маршала Жукова
Петербургский депутат хочет отменить льготы для детей силовиков и судей
На КАД будут полностью перекрыты три съезда
Работники «Велгорода» остались без зарплат
ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы ПАО Банк ВТБ
В Петербурге мать спрятала гашиш в сапогах 9-летней дочки при досмотре полицией
Первоклассница одна села на поезд «Санкт-Петербург - Микунь» и уехала к Деду Морозу
При падении с Дворцового моста погиб человек
Депутаты попросили Беглова дать денег на студенческий КВН
Злодеи на черном «Солярисе» украли лука на 279 тысяч рублей у петербургского бизнесмена
Из-за транспортного коллапса на проспекте Ветеранов петербуржцы пошли до метро пешком
Петербург купит 11 помещений под детские сады и поликлиники
В ДТП с каршерингом на Витебском проспекте пострадали семь автомобилей
После распоряжения Беглова голодавшие метростроевцы вышли из-под земли
Из-за прорыва трубы полностью перекрыт Московский проспект в районе Сенной площади
В Новый год за порядком в центре Петербурга будут следить полторы сотни дворников
После ДТП с фурой на трассе "Сортавала" полностью восстановили движение
Многодетного отца из Ленобласти, полгода насиловавшего свою дочь, отправили в колонию на 12 лет