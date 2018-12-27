Ленобласть будет поставлять огурцы и петрушку за границу

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-27T12:05:05+03:00

Производство свежей зелени в регионе может увеличиться и составить 35 млн штук культур в год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Во Всеволжском районе Ленинградской области введена в эксплуатацию вторая очередь линии по выращиванию салата и зеленных культур агрофирмы «Выборжец». Новый тепличный комплекс стал крупнейшим экспортером зеленой продукции в Северо-Западном федеральном округе России, а сам регион полностью обеспечил себя листовым салатом. Планируется, что в ближайшее время поставки салатов будут производиться и за рубеж, в частности в Эстонию.

- Наращивание несырьевого экспорта - одна из стратегических задач развития экономики, которую перед регионами поставило федеральное правительство, - отметил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. - Для нас тепличное растениеводство - отличный резерв для увеличения объемов экспорта продукции сельского хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, все процессы производства зеленых культур в новом комплексе непрерывны и управляются электроникой. Современные цифровые технологии создают идеальный для овощей микроклимат, обеспечивают своевременный полив растений, бережную посадку и сбор урожая. С выходом комплекса на проектную мощность производство свежей зелени в регионе увеличится на треть и составит 35 млн штук культур в год.