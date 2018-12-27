При падении с Дворцового моста погиб человек
Трагедия произошла утром 27 декабря в самом центре Петербурга. Около 10:00 с Дворцового моста на лед Невы упал мужчина. При ударе человек пробил лед и ушел в воду. На помощь несчастному поспешили спасатели.
- Сотрудники МЧС подъехали к месту происшествия на катере на воздушной подушке и достали пострадавшего из Невы, - пишут «Невские новости».
Человека срочно доставили на берег, где уже ждала машина реанимации. Но, к сожалению, травмы, полученные при ударе о лед, оказались слишком тяжелыми. Мужчина скончался на руках у врачей. На вид погибшему около 35 лет.
Сейчас установлением его личности, а также всех обстоятельств трагедии занимаются сотрудники правоохранительных органов. Возможно, что полицейским в этом помогут камеры видеозаписи, которые должны быть установлены на мосту.
Напомним, что вчера в Кудрово с 18 этажа выпал молодой человек. У погибшего при себе также не оказалось документов.