2018-12-27T12:13:35+03:00
Происшествия

При падении с Дворцового моста погиб человек

Спасатели успели вытащить мужчину из воды, однако он скончался в машине скорой помощи
Петр КИБЕР
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При падении с Дворцового моста на лед Невы погиб мужчина.При падении с Дворцового моста на лед Невы погиб мужчина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трагедия произошла утром 27 декабря в самом центре Петербурга. Около 10:00 с Дворцового моста на лед Невы упал мужчина. При ударе человек пробил лед и ушел в воду. На помощь несчастному поспешили спасатели.

- Сотрудники МЧС подъехали к месту происшествия на катере на воздушной подушке и достали пострадавшего из Невы, - пишут «Невские новости».

Человека срочно доставили на берег, где уже ждала машина реанимации. Но, к сожалению, травмы, полученные при ударе о лед, оказались слишком тяжелыми. Мужчина скончался на руках у врачей. На вид погибшему около 35 лет.

Сейчас установлением его личности, а также всех обстоятельств трагедии занимаются сотрудники правоохранительных органов. Возможно, что полицейским в этом помогут камеры видеозаписи, которые должны быть установлены на мосту.

Напомним, что вчера в Кудрово с 18 этажа выпал молодой человек. У погибшего при себе также не оказалось документов.

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