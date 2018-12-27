2018-12-27T13:04:32+03:00
Дом. Семья

Первоклассница одна села на поезд «Санкт-Петербург - Микунь» и уехала к Деду Морозу

До Великого Устюга она не доехала, но приключение получилось волшебное!
Степан СТЕПАНОВ
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Девочка из Петербурга так хотела попасть к Деду Морозу в Великий Устюг, что поехала к нему одна.Девочка из Петербурга так хотела попасть к Деду Морозу в Великий Устюг, что поехала к нему одна.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Таких смелых детишек Дедушка Мороз встречает не часто, поэтому 8-летнюю девочку из Петербурга запомнит надолго. Малышка так хотела увидеть Волшебника, что отправилась в далекое путешествие совершенно одна. Села в поезд на Ладожском вокзале до Великого Устюга и поехала. Правда, изначально с ней должна была быть еще и бабушка, но она опоздала.

- Жительница Петербурга сообщила в полицию, что ее внучка одна, без документов едет в поезде «Санкт-Петербург - Микунь», - рассказали в УТ МВД России по СЗФО. - Они обе опаздывали на поезд, и когда до отправления оставались несколько минут, женщина попросила таксиста довести школьницу до перрона. Мужчина схватил малышку и ее вещи, и посадил в вагон. А бабушка, в силу возраста, пришла на платформу, когда состав уже тронулся.

Помочь женщине взялись транспортные полицейские. На станции Волховстрой инспекторы отделения по делам несовершеннолетних встретили ребенка, и уже через пару часов она увидела свою бабушку! После чего семья продолжила свое приключение и в ближайшее время их мечта осуществится - они встретятся с Дедом Морозом.

Кстати, девочка имеет двойное гражданство - России и Финляндии, и на территории Санкт-Петербурга у нее нет законных опекунов - только бабушка.

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