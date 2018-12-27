В Петербурге мать спрятала гашиш в сапогах 9-летней дочки при досмотре полицией
Изворотливую, но неудачливую торговку наркотиками задержали днем 26 декабря петербургские полицейские. Чтобы избежать наказания и не попасться при личном досмотре, женщина спрятала плитки с гашишем в сапогах своей 9-летней дочери.
- В момент задержания вместе с 46-летней матерью была ее дочь-школьница. У нее в обуви лежали упаковки наркотика общим весом в 400 граммов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Но женщина с дочкой шли по улице не одни, а в компании. Оказался в руках стражей порядка и 39-летний мужчина. Неоднократно судимый приятель нерадивой матери нес в карманах 26 свертков с наркотической смесью.
Сейчас оба торговца зельем задержаны в рамках уголовно-процессуального кодекса. По вменяемой статье за незаконное хранение и перевозку наркотиков в крупном размере мужчине и женщине грозит до десяти лет тюрьмы.