В Петербурге мать спрятала гашиш в сапогах 9-летней дочки при досмотре полицией

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-27T13:06:15+03:00

Вместе с женщиной в руки стражей порядка попался и ее подельник с полными карманами зелья

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Изворотливую, но неудачливую торговку наркотиками задержали днем 26 декабря петербургские полицейские. Чтобы избежать наказания и не попасться при личном досмотре, женщина спрятала плитки с гашишем в сапогах своей 9-летней дочери.

- В момент задержания вместе с 46-летней матерью была ее дочь-школьница. У нее в обуви лежали упаковки наркотика общим весом в 400 граммов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но женщина с дочкой шли по улице не одни, а в компании. Оказался в руках стражей порядка и 39-летний мужчина. Неоднократно судимый приятель нерадивой матери нес в карманах 26 свертков с наркотической смесью.

Сейчас оба торговца зельем задержаны в рамках уголовно-процессуального кодекса. По вменяемой статье за незаконное хранение и перевозку наркотиков в крупном размере мужчине и женщине грозит до десяти лет тюрьмы.